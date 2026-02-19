Ratgeber Finanz: Fricktaler Immobilienmarkt erfreulich, aber selektiver

Lukas Rüetschi

Der Fricktaler Immobilienmarkt präsentiert sich in guter Form. Der durch Corona bedingte Nachfrageüberhang hat sich abgebaut, und wir sehen einen guten, aber nicht euphorischen Markt. Die gehandelten Preise sind jedoch sehr stark abhängig von den Ortschaften und Lagen. Zudem ist der modische Zustand heute ein recht wichtiges Kriterium. Ein Objekt kann zwar gut im Schuss sein, wenn die Käufer sehr viel ändern müssen, damit es ihren Bedürfnissen entspricht, kann das beim Verkauf eine höhere Durchfallquote bedeuten. In einem günstigeren Preissegment gibt es fast immer genügend Interessenten, welche solche modischen Defizite in Kauf nehmen. In einem oberen Preissegment wird das dann schnell selektiver. Vereinfacht: Gefragt sind zeitgemässe Ein- und Doppelhäuser an vernünftigen Lagen, bei welchen keine riesigen Erneuerungen nötig sind. Zahlbares Bauland und moderne, helle Etagenwohnungen in Gemeinden mit guter Infrastruktur. Teure, aber renovationsbedürfte Häuser mit viel nicht separat überbaubarem Land stossen eher auf eine bescheidenere Nachfrage, ausser der Preis stimmt. Auch weniger gefragt sind Wohnungen ohne Lift, Maisonettewohnungen und grosse Bauernhäuser.

Sind aktiv gemanagte Fonds noch zeitgemäss?

Ja, aber nur sehr wenige Fonds schaffen es, eine bessere Rendite als passive Fonds (meist ETF’s), welche einen Index nachbilden, regelmässig zu erzielen. Rechnet man die höheren Kosten noch ab, wird die Auswahl noch kleiner. Die Selektion ist sehr schwierig. Zudem bedeutet «in der Vergangenheit besser» nicht automatisch, dass diese Fonds in der Zukunft auch besser sind. Ich persönlich bin sehr wählerisch geworden. Mit über 30 Jahren Anlageerfahrung habe ich viel erlebt: Von plötzlicher Schliessung mit Liquidation, Änderung des Anlageuniversums, Fondsmanagerwechsel (ein Topexper te wechselt zur Konkurrenz) bis zu Zusammenlegungen. Da kann sich die beste Anlageidee oder die beste Fondsselektion schnell in Luft auflösen. So hat ein Kollege einen längerfristig erfolgreichen Emerging Markets Fonds gefunden. Kaum investiert, wird er wegen des Wegganges eines ganzen Teams komplett geschlossen. Ausser Spesen nix gewesen...

Im ETF-Bereich haben wir viele grosse Anbieter. Bei den aktiven Fonds meiden wir ganz kleine, aber auch die ganz grossen. Bei den kleinen Fonds besteht oft die Gefahr, dass diese geschlossen werden. Ganz grosse sind oft träge. Zudem sollte man einen Anbieter haben, für welchen der Fonds auch wirklich eine Bedeutung hat und nicht einer unter vielen ist. Damit ist die Chance viel grösser, dass der Fonds ähnliche Interessen wie der Anleger hat. Ganz wichtig sind auch noch die Kosten. Hohe Ausgabekommissionen und hohe laufende Gebühren sind ein klares Killerkriterium.

