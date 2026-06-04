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Ratgeber Finanz: «Der künstliche Gewinnboom»

  04.06.2026 Ratgeber

«Der künstliche Gewinnboom»
Die Schlagzeilen zum Irankrieg ändern sich quasi täglich. Schon gefühlt zehnmal hat der Krieg geendet, dann wieder zehnmal eskaliert. Unter all diesen Noise-Schlagzeilen dauert der Krieg nun schon drei Monate an. Der ...

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