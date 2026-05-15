Ratgeber Finanz: Der immer grösser werdende Wahn der Planwirtschaft

Lukas Rüetschi

eidg. dipl. Vermögensverwalter

Hauptstrasse 43, 5070 Frick

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Der immer grösser werdende Wahn der Planwirtschaft

Alles muss reglementiert, gesteuert und kontrolliert werden. Und klappt es dann nicht, muss man es noch genauer steuern und reglementieren. Ob das verhältnismässig ist und ob das wirklich einen Mehrwert bringt, das spielt nur beschränkt eine Rolle. Aber Gesetze und Reglemente müssen eingehalten werden, und das braucht Kontrolle und Überwachung. Dies gibt wieder viel Administration und Bürokratie. Schon lange weiss man, dass Bürokratie für die Wirtschaft und den Wohlstand ein starkes Hemmnis ist. Bürokratie versucht man mit zusätzlicher Bürokratie zu bekämpfen. Man kann nicht den Markt spielen und sich Angebot und Nachfrage einpendeln lassen, wenn man ja schon vorher alles besser weiss respektive der Markt nicht das macht, was man sich erhofft. Es braucht Leitplanken und Regeln, aber diese sollten nicht erdrückend und abwürgend sein. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten wir in erster Linie Fachkräfte für Produktion, Innovation und Dienstleistungen einsetzen und nur einen beschränkten Teil für Administration und Kontrolle. Da ist aber nicht nur die Verwaltung schuld. Sehr viele Politiker (nicht nur links) müssen auf jedes Problem sofort reagieren. Warten, bis der Markt das korrigiert, geht gar nicht, dann wäre man ja überflüssig.

Teile der Aktienmärkte haben sich von der Realität abgekoppelt

Ich glaube, dass sich Teile des Aktienmarktes von den früher geltenden Bewertungskriterien und Überlegungen sehr stark abgekoppelt haben. Schreiben wir eine neue Zeitreihe, oder ist dieses Mal alles anders? Ja, natürlich sind wir in einer Phase eines grossen Technologieschubes mit massiven Veränderungen. Mich würde es aber extrem überraschen, wenn dieses Mal alles anders sein sollte, und ich bin überzeugt, dass es sehr viele Enttäuschungen geben wird. Hochmut kommt vor dem Fall, und umso dünner die Luft wird, umso grösser könnte dann der Einbruch und die Überraschung mal sein. Das ist aber keine Aussage gegen alle Aktien. Ich glaube weiterhin längerfristig an diese Anlagekategorie. Im Moment wird aber ein rechter Teil, vor allem im amerikanischen Techbereich, komplett überzahlt, was sich mal stärker rächen kann.

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