Ratgeber Finanz

Lukas Rüetschi eidg. dipl. Vermögensverwalter

Hauptstrasse 43, 5070 Frick

www.ruetschi-ag.ch

Hypothekarmarkt wird schwieriger

Trotz sehr tiefer Zinsen am Kapitalmarkt gehen die Hypozinsen nicht mehr auf die alten Tiefstwerte zurück. Was können die Gründe sein? Wahrscheinlich ist es eine Kombination von verschiedenen Punkten. Einerseits haben die Banken durch diverse verschärfte Eigenmittelvorschriften nicht mehr so viel günstiges Geld zum Ausleihen, anderseits scheint man das Risiko am Immobilienmarkt auch etwas vorsichtiger zu beurteilen. Mit dem Verschwinden (resp. Integration) der Credit Suisse ist auch ein gewichtiger Player weggefallen, was weniger Konkurrenz bedeutet. Ein weiteres Problem könnte sein, dass viele Kunden wegen fehlenden Sparzinsen in andere Anlageprodukte gewechselt haben und klassisches Spargeld nicht mehr in gleichem Umfang verfügbar ist. Zusammengefasst: Nicht alle Banken und Versicherungen sind aktuell gleich stark interessiert an neuen Hypotheken. Verschiedene Angebote prüfen ist aktuell sicher kein Nachteil.

Edelmetallkurse widerspiegeln Vertrauensverlust

Fast alle Edelmetalle haben im 2025 sehr stark zugelegt. Für mich widerspiegelt diese markante Aufwärtsbewegung vor allem das sinkende Vertrauen in die westliche Geldpolitik. Immer neue Schulden aufnehmen, um die chronischen und überbordenden Budgetdefizite zu begleichen, geht längerfristig nie auf. Bei Betrügern nennt man ein solches Vorgehen Schneeballsystem. Die Politik findet immer neue Ausreden, um solches (und immer dreisteres) Vorgehen zu rechtfertigen. Schlussendlich führt es zur Geldentwertung und Vertrauensverlust, was immer stärker auch zu einer Aufblähung der Preise von Realwerten führt. Edelmetalle, Immobilien und teilweise auch Aktien werden unter anderem auch teurer, weil die Politik die Finanzen nicht im Griff hat. Ich gehe provokativ sogar einen Schritt weiter: Die Reichen werden vor allem reicher, weil die Politik eine Inflation in den realen Vermögenswerten verursacht. Eines der grossen Probleme dieser Zeit ist mindestens zum grösseren Teil von der Politik selber verschuldet und verschärft.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch oder rufen unter 062 871 66 96 an.