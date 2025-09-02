Ramona Bernet in den Gemeinderat Frick

Ich wähle aus Überzeugung Ramona Bernet in den Gemeinderat von Frick. Warum? Sepp Bernet, der Vater von Ramona Bernet, war sein Leben lang ein sehr guter Freund von mir und ich war oft zu Besuch bei der Familie. So kenne ich Ramona seit Kindsbeinen an und habe immer wieder ...

Ich wähle aus Überzeugung Ramona Bernet in den Gemeinderat von Frick. Warum? Sepp Bernet, der Vater von Ramona Bernet, war sein Leben lang ein sehr guter Freund von mir und ich war oft zu Besuch bei der Familie. So kenne ich Ramona seit Kindsbeinen an und habe immer wieder Diskussionen mit ihr über Gott und die Welt geführt. So haben wir uns auch über Politik in der Gemeinde Frick ausgetauscht. Dabei erlebte ich nicht nur Ramonas breites Interesse an den aktuellen Aufgaben und Herausforderungen in der Gemeinde Frick. Ich konnte auch feststellen, dass sie immer nach umsetzbaren Lösungen sucht, die für die Mehrheit der Bevölkerung langfristig Vorteile bringen. Ein besonderes Anliegen ist ihr, dass sich Frick mit seiner umfangreichen Infrastruktur und den vielen Arbeitsplätzen so entwickeln kann, dass die ganze Bevölkerung davon profitieren kann. Als junge berufstätige Mutter weiss sie zudem, wie Arbeit und Familie noch besser unter einen Hut gebracht werden können.

Ramona Bernet bringt die Stimme der jüngeren Generation in den Gemeinderat ein. Für mich ist das besonders wichtig, weil die Jugend auch in Frick die Zukunft darstellt. Ramona Bernet hat aber auch profunde Kenntnisse und Interesse an, auf den ersten Blick, wenig attraktiven Themen wie zum Beispiel den Finanzen. Ihr ist es wichtig, dass Frick eine Finanzpolitik betreibt, die einerseits die wichtigen Gemeindeaufgaben gut erfüllt und anderseits aber auch die Verschuldung und die Steuerbelastung in Grenzen hält. Ich bin überzeugt, Ramona Bernet findet diese Balance.

Aus all diesen Gründen und Überlegungen schreibe ich den Namen Ramona Bernet mit Überzeugung und als Vertreterin der jungen Generation auf meinen Wahlzettel.

HANS REIMANN,

EHEMALIGES MITGLIED DER FINANZKOMMISSION FRICK