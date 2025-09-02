Immobilien
Ramona Bernet in den Gemeinderat Frick

  02.09.2025 Leserbriefe

Ich wähle aus Überzeugung Ramona Bernet in den Gemeinderat von Frick. Warum? Sepp Bernet, der Vater von Ramona Bernet, war sein Leben lang ein sehr guter Freund von mir und ich war oft zu Besuch bei der Familie. So kenne ich Ramona seit Kindsbeinen an und habe immer wieder ...

