Ramona Bernet in den Fricker Gemeinderat

Ramona Bernet in den Fricker Gemeinderat05.09.2025 Leserbriefe
Ramona Bernet habe ich im LV Fricktal kennengelernt. Als Sportlerin mit viel Fleiss und Ausdauer war sie eine Bereicherung im Verein, später auch als Trainerin.
Ramona Bernet kenne ich als dynamische junge Frau mit Durchsetzungsvermögen. Eine Frau, die sich mit ...
Ramona Bernet habe ich im LV Fricktal kennengelernt. Als Sportlerin mit viel Fleiss und Ausdauer war sie eine Bereicherung im Verein, später auch als Trainerin.
Ramona Bernet kenne ich als dynamische junge Frau mit Durchsetzungsvermögen. Eine Frau, die sich mit Engagement und Kompetenz für die Gemeinde Frick einsetzen wird. Darum gehört Ramona Bernet auf jeden Wahlzettel.
NADINE ALLENBACH, HORN AM BODENSEE