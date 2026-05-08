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Ralf H. Dorweiler präsentiert neuen Krimi

  08.05.2026 Badisch Rheinfelden

Mit seinem neuesten Werk «Noch ein Mord auf Alemannisch» kehrt der Autor Ralf H. Dorweiler zu den Wurzeln seiner schriftstellerischen Laufbahn zurück. Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums als Autor und der Veröffentlichung seines 20. Buches lädt die ...

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