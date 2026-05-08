Ralf H. Dorweiler präsentiert neuen Krimi

Mit seinem neuesten Werk «Noch ein Mord auf Alemannisch» kehrt der Autor Ralf H. Dorweiler zu den Wurzeln seiner schriftstellerischen Laufbahn zurück. Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums als Autor und der Veröffentlichung seines 20. Buches lädt die ...

Mit seinem neuesten Werk «Noch ein Mord auf Alemannisch» kehrt der Autor Ralf H. Dorweiler zu den Wurzeln seiner schriftstellerischen Laufbahn zurück. Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums als Autor und der Veröffentlichung seines 20. Buches lädt die Stadtbibliothek Badisch Rheinfelden zu einer besonderen Lesung ein. Die Lesung findet am Mittwoch, 13. Mai, um 19.30 Uhr, im Lesesaal der Stadtbibliothek Rheinfelden (Baden) statt. Die örtliche Buchhandlung Merkel begleitet die Veranstaltung mit einem Büchertisch und sorgt für Getränke. Im Anschluss an die Lesung steht der Autor für Signaturen zur Verfügung. (mgt)