Radfahren will gelernt sein und soll Spass machen

Veloprüfung in Kaisten

42 Schülerinnen und Schüler der 4. Primarklassen absolvierten letzte Woche die Veloprüfung in Kaisten. Die Verkehrsinstruktoren der Polizei Oberes Fricktal, Lehrpersonen und Helfer aus den Reihen der Eltern waren involviert und halfen tatkräftig mit.

In der Regel absolvieren die Kinder in der 4. bis 5. Klasse im Aargau die Fahrradinstruktion im Frühling und schliessen diese mit der Radfahrprüfung ab. Dabei wird den Schülerinnen und Schülern erklärt, welche Teile zwingend ans Velo gehören, was die vielen Verkehrssignale bedeuten und wie man sich im praktischen Verkehr korrekt verhält. Die Eltern wurden in Kaisten mit einbezogen, um beim letzten Punkt zu signalisieren, wo es abzubiegen gilt und zu schauen, ob sich die Kinder mit ihren Fahrrädern korrekt verhalten im Strassenverkehr.

Nachdem die Teilnehmer bereits eine theoretische Prüfung abgeschlossen hatten, wurde in der praktischen Prüfung ein im Voraus geplanter Parcou rs i n Kaisten abgefahren. Die Lehrpersonen hatten schon vor der Prüfung mit den Kindern üben können und zusammen mit den guten Instruktionen der Verkehrspolizei führte die Vorbereitung zu einem sehr erfolgreichen Ziel.

Wie ein Verkehrspolizist, der an der Mitorganisation beteiligt war, erfreut mitteilte, haben die Kinder in Kaisten an der diesjährigen Veloprüfung im Vergleich zu den Schulen in der Region am besten abgeschlossen, fast alle haben die Prüfung mit Bravour bestanden und lieferten gute Resultate im theoretischen Teil. (mgt)