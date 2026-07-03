Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wittnaus Quellen versiegen: «Eine ernst zu nehmende Lage»

  03.07.2026 Wittnau
Die Dorfbrunnen sind abgestellt – eine von zahlreichen Massnahmen, um in Wittnau Wasser zu sparen. Fotos: Simone Rufli/zVg
Die Dorfbrunnen sind abgestellt – eine von zahlreichen Massnahmen, um in Wittnau Wasser zu sparen. Fotos: Simone Rufli/zVg

Wochenlang hohe Temperaturen und kein Regen in Sicht – für Wittnau, das auf Quellwasser angewiesen ist, eine prekäre Situation. Ruwen Bähler, Leiter regionale Brunnenmeisterdienste Regio Frick äussert sich zum aktuellen Stand und den Plänen für den Notfall.

Simone Rufli

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote