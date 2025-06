Im Vorfeld dieser sehr wichtigen Wahl brauchte es für uns politisch interessierte Stimmbürger grosse Geduld bis endlich die politischen Parteien ihre Stadtratskandidaten der Öffentlichkeit bekannt gaben. Zuerst, als nur zwei nicht mehr zur Wahl stehende bisherige Stadträte nur mit zwei Neuen von den betroffenen Parteien präsentiert wurden, war die Enttäuschung nicht nur bei mir gross. Zum Glück für eine echte Wahl meldeten sich doch noch drei weitere Kandidaten. Obwohl ich von Anfang wusste, dass ich die erneute Wahl von Claudia Rohrer unterstütze, erwarte ich das Wahlergebnis am 15. Juni mit grosser Spannung. Wir Stimmbürger haben die spannende «Qual der Wahl», nicht Parteien, sondern Personen zu bestimmen, welche unsere Gemeinde in den nächsten vier Jahren leiten werden. Wir bestimmen am Wahlwochenende auch, wer im 1. Wahlgang gewählt oder in einen 2. Wahlgang muss. An den zwei Vorstellungsveranstaltungen wurden die Kandidaten mit z.T. heiklen Fragen konfrontiert und man konnte sich sehr gut ein «Bild» von den Kandidaten machen. Claudia Rohrer überzeugte und zeigte, dass sie die Dossiers im Stadtrat kennt und konnte auch alle auftauchenden Fragen überzeugend beantworten. Ich kenne Claudia Rohrer seit längerer Zeit und sehr kritisch beobachte ich auch die Tätigkeit des Stadtrates. Dabei stelle ich fest, dass Claudia Rohrer ihre zahlreichen Dossiers, die Geschäfte des Stadtrates genau kennt. Nach meiner Meinung besser als die übrigen zur Wiederwahl kandidierenden Stadträte. Für mich ist klar, dass Claudia Rohrer auf meinem Wahlzettel steht.

CHRISTIAN SINGER, RHEINFELDEN