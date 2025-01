Punktemaximum für Kaister Süssmost

64 Obstsäfte aargauischer Provenienz, darunter elf Cider (Obstweine) sowie zwei Spezialitäten aus dem Jahrgang 2024 wurden am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen, unter dem Patronat des Aargauer Obstverbands AOV, von einer Fachjury beurteilt. Als fruchtig, aromatisch, gehaltvoll und harmonisch klassifiziert, holten die Säfte von Gregor Rehmann (Kaisten), Familie Geiser (Lindhof, Windisch), David Graf (Full), Irene Graf, (Full), sowie Andreas und Doris Suter (Lupfig), mit dem Punktemaximum je eine Goldmedaille. Jahressieger 2025 mit dem Punktemaximum wurde Gregor Rehmann aus Kaisten. Im Schnitt hatten die 51 eingereichten Obstsäfte hervorragende 47 Oechsle. Die zu Süssmost verarbeiteten Früchte speicherten den schönen, warmen Herbst in Form von Fruchtzucker, Vitaminen und fruchtiger Aromatik. Der beste von elf Obstweinen (Cider) mit 20 Punkten, dem Punktemaximum, und Goldmedaille kam von Andreas und Doris Suter, Lupfig. In der Kategorie Spezialitäten erreichten Remo und Ilona Mühlebach, Tegerfelden mit ihrem Mischsaft, Apfel, Birne Ingwer, mit 20 Punkten das Punktemaximum mit Goldmedaille. (mgt)