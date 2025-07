Pumptrack in Magden

Z Magde baut me e Wärkhof für über 7 Millione. Die Inveschtition würd sich uf jede Fall lohne. Bim baue merkt me, das Gäld längt für dä planti Bau nie, drum müent si dä Kredit ghörig denn überzieh. Und öppis hett me bi allem ...

Z Magde baut me e Wärkhof für über 7 Millione. Die Inveschtition würd sich uf jede Fall lohne. Bim baue merkt me, das Gäld längt für dä planti Bau nie, drum müent si dä Kredit ghörig denn überzieh. Und öppis hett me bi allem überseh, für d Füürwehr hetts keini Parkplätz geh. Denn plant me e Parkplatz uf dr Schibelacher-Matte. Dä händ aber d Lüt a dr Gmeiversammlig uf dr Latte. 450 000 Franke hätt das Ganze koschtet so hätt me 4 Elektro- und 30 Rase-Parkplätz poschtet. Übere Schpielplatz, d Olsbärgerschtross bis zum Magazin dure do wäre die Lüt in ihre Aazüg doch scho uf dr Schnure! Für d Füürwehrlüt wär das kei gueti Lösig gsi, villicht wär nach däm lange Wäg d Üebig scho verbi?

Und jetz söll e Riese-Pumpträck dört entschtoh. Me hett Kontakt mit diverse Gäldgäber ufgnoh. Dr Verein JSS hett es Potenzial für die Junge entdeckt, einigi Schponsore händ Gäld gschproche für das Projekt. Grad 3 Bahne will me uf dere Matte realisiere, drfür fascht 1000 Quadratmeter asphaltiere.

Mi dunkt, immer will me alles es bitzli grösser gschtalte, me sött doch lieber dr Charakter vomene Dorf bhalte. Jetz hett me s Referändum drgege ergriffe, gsammlet in churzer Zyt über 300 Unterschrifte. S Ziel wär, das Projekt nomol z überdänke. Me will jo de Junge e schöni Zuekunft im Dorf schänke!

