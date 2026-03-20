Präsidentin verabschiedet

Ein emotionaler Moment folgte, als die Präsidentin ihren Rücktritt bekannt gab und sie von ihren ...

Musikgesellschaft Zeiningen

Präsidentin Christine Brogli-Anliker blickte an der 161. Generalversammlung auf ein intensives und erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Ein emotionaler Moment folgte, als die Präsidentin ihren Rücktritt bekannt gab und sie von ihren Vorstandskolleginnen im Namen des Vereins verdankt wurde. Viele Jahre hatte sie die Musikgesellschaft geführt und auch durch schwierige Zeiten wie beispielsweise Corona oder den Weggang von Dirigenten getragen. «Speziell hervorheben möchten wir ihr grosses Engagement für die wunderschönen und liebevollen Dekorationen an den Vereinsanlässen», heisst es seitens des Vereins. «Wir danken ihr herzlich für die vielen gemeinsamen Erlebnisse und freuen uns sehr, dass sie uns musikalisch weiterhin unterstützen wird. Die Versammlung würdigte ihre Arbeit mit einem langen Applaus und einem Präsent als Zeichen der Anerkennung.» (mgt)