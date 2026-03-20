Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Präsidentin verabschiedet

  20.03.2026 Zeiningen
Christine Brogli-Anliker (Mitte) wird als Präsidentin verabschiedet. Foto: zVg
Christine Brogli-Anliker (Mitte) wird als Präsidentin verabschiedet. Foto: zVg

Musikgesellschaft Zeiningen

Präsidentin Christine Brogli-Anliker blickte an der 161. Generalversammlung auf ein intensives und erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Ein emotionaler Moment folgte, als die Präsidentin ihren Rücktritt bekannt gab und sie von ihren ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote