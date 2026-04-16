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Präsidentenwechsel nach 63 Jahren

  16.04.2026 Böztal
Helen Adler und der neue Präsident Martin Märke. Foto: zVg
Helen Adler und der neue Präsident Martin Märke. Foto: zVg

GV des Kirchenchors Hornussen

Kirchenchor-Präsidentin Helen Adler begrüsste die Mitglieder sowie den Gemeindeleiter Andreas Wieland und Charly Herzog von der Kirchenpflege zur GV. Nach 63 Jahren gab sie ihr Amt ab; ihre Nachfolge trat Martin Märke an.

Protokoll und ...

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