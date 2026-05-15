Pro Kaisten zieht eine erste Bilanz

«Sicherheit schlägt Medizin» – aus der Punktierung der vier diskutierten Themen schon eine Schlussfolgerung zu ziehen, wäre sicher verfrüht. Aber – bei den Teilnehmenden des ersten ...

Aufenthaltsqualität oben auf Prioritätenliste

«Sicherheit schlägt Medizin» – aus der Punktierung der vier diskutierten Themen schon eine Schlussfolgerung zu ziehen, wäre sicher verfrüht. Aber – bei den Teilnehmenden des ersten öffentlichen Anlasses der Diskussionsplattform Pro Kaisten stehen Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität an erster Stelle.

Rund zwei Stunden lang wurde am 29. April im Restaurant Warteck, auf Einladung von Pro Kaisten, diskutiert, abgewogen und abgestimmt. Die Resonanz zeigte, dass der Bedarf nach solchen Gefässen im Dorf vorhanden ist. Auf der Traktandenliste standen Themen wie die medizinische Grundversorgung, Wohnen (resp. Leben) im Alter, Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität sowie die kulturellen Tätigkeiten im Dorf.

Verkehrssicherheit gibt zu reden

Am meisten zu reden gab die Verkehrssicherheit: Missachtete Signalisationen und fehlende Vollzugskontrollen sorgten für eine lebhafte Diskussion. Zu jedem Thema kamen Erfahrungen aus der Bevölkerung zur Sprache – und konkrete Anliegen. Am Ende stimmten die Teilnehmenden mit Punkten ab, welche Themen für sie welche Dringlichkeit haben.

Mit 12 Punkten stand dabei die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität im Vordergrund, gefolgt von den kulturellen Tätigkeiten im Dorf (8 Punkte), dem Wohnen im Alter (5 Punkte) und der medizinischen Grundversorgung (4 Punkte). Dass die Gesundheitsversorgung nur auf Rang vier landete, bedeutet nicht, dass das Thema vernachlässigt wird: Betreutes Wohnen und der bevorstehende Verlust der Hausarztpraxis im Zentrum sind wichtige Anliegen, die laut Pro Kaisten aber in erster Linie von der Alterskommission weiterverfolgt werden sollten.

Gute Grundlage

Für Pro Kaisten ist dieser erste Anlass mit der «Punktierung» eine gute Grundlage für das weitere Engagement, für kommende Anlässe und ggf. für gezielte Anträge an den Gemeinderat resp. zuhanden einer der Kommissionen. Viel Platz und Potenzial wird dabei aber auch bilateralen Gesprächen eingeräumt. Anliegen dazu können schriftlich via info@diemittekaisten.ch gemeldet oder persönlich an Josef Amsler gerichtet werden.

Kommende Veranstaltungen werden wiederum in den Gemeindenachrichten angekündigt. ( ja/)