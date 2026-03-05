Pro Kaisten stellt sich vor

Pro Kaisten ist eine offene Diskussions-Plattform und möchte alle interessierten und engagierten Einwohnerinnen und Einwohner von Kaisten und Ittenthal zum Austausch und zur Diskussion von Ideen, Fragen usw. anregen. Die Themen ...

Eine «Diskussions-Plattform» für alle

Pro Kaisten ist eine offene Diskussions-Plattform und möchte alle interessierten und engagierten Einwohnerinnen und Einwohner von Kaisten und Ittenthal zum Austausch und zur Diskussion von Ideen, Fragen usw. anregen. Die Themen können laufende oder neue Projekte betreffen, aber auch neue und ganz individuelle Anliegen sein. Aktuell stehen bei Pro Kaisten vor allem die medizinische Grundversorgung, unsere älteren Mitmenschen, die Tagesstrukturen sowie die Verkehrssicherheit im Vordergrund.

Für das Jahr 2026 plant Pro Kaisten verschiedene Anlässe, zu denen unter anderem in den Gemeindenachrichten informiert und eingeladen wird. Angesprochen werden damit alle an einem Thema interessierten Einwohnerinnen und Einwohner von Kaisten und Ittenthal, ohne Anmeldung, ohne Mitgliedschaft und ohne Verpflichtungen. Es geht einzig um eine möglichst breite Diskussion von aktuellen Themen aus dem «Alltag» oder zu konkreten Anliegen aus der Bevölkerung.

Am Schluss solcher Diskussionen definieren die Teilnehmenden gemeinsam das weitere Vorgehen zu den diskutierten Themen. Gleichzeitig könnten den Organisatoren auch neue Themen für ein kommendes Treffen «überwiesen» werden. Selbstverständlich liessen sich dabei aber auch bilaterale Gespräche resp. Termine vereinbaren. Kurzum, die Anlässe haben einen individuellen und offenen Charakter und können als «rollende Diskussions-Plattform» verstanden werden. (mgt)

Pro Kaisten in Kurzform

Die Ortspartei Die Mitte Kaisten besteht aus zwei getrennten Bereichen. Pro Kaisten befasst sich dabei mit den unpolitischen, kommunalen Aufgaben und engagiert sich für individuelle Anliegen der Bevölkerung.

Mit dem zweiten, dem politischen Bereich setzt sich Die Mitte für die Besetzung von Ämtern in der Gemeinde ein und unterstützt auch die Bezirks- und Kantonal-partei bei Wahlen u.ä.m.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Josef Amsler, Präsident Die Mitte Kaisten.