Preisstreit mit Migros verhagelt Feldschlösschen das Ergebnis

  05.02.2026 Wirtschaft
Bis im Oktober lief für Feldschlösschen alles stabil, dann eskalierte der Preisstreit mit der Migros. Foto: zVg
Die Feldschlösschen Getränke AG erwirtschaftete im vergangenen Jahr drei Prozent weniger Umsatz, der Getränkeabsatz ging um vier Prozent zurück. Schuld ist ein Preisstreit mit der Migros, der im November und Dezember stark einschenkte.

Valentin Zumsteg

