Pratteln: Fahrzeugbrand auf der Autobahn erfordert Feuerwehreinsatz

Am Montagvormittag, 12. Januar 2026, kurz nach 08.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A2, nach dem Schweizerhalletunnel, in Fahrtrichtung Bern/Luzern, zu einem Lastwagenbrand. Personen wurden nicht verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug des mit Lebensmitteln beladenen Lastwagens bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu einer entsprechenden Geruchsbelästigung.

Der Fahrer wurde bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache steht jedoch im Vordergrund.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrspur in Richtung Bern/Luzern vorübergehend komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam jedoch zu grösseren Verkehrsbehinderungen.