PONTONIERE WALLBACH AM BERNER KANTONALEN WETTFAHREN

Die Pontoniere Wallbach starteten kürzlich am Berner Kantonalen Wettfahren in Wynau. Bereits in den frühen Morgenstunden trat die Sektion Wallbach mit zwei Sektionsgruppen zum Wettkampf an. Wallbach 1 startete mit einer Bootsgruppe, bestehend aus drei Booten, die jeweils mit zwei ...

Die Pontoniere Wallbach starteten kürzlich am Berner Kantonalen Wettfahren in Wynau. Bereits in den frühen Morgenstunden trat die Sektion Wallbach mit zwei Sektionsgruppen zum Wettkampf an. Wallbach 1 startete mit einer Bootsgruppe, bestehend aus drei Booten, die jeweils mit zwei Fahrerpaaren besetzt waren. Kurz darauf folgte Wallbach 2 mit einer Weidlingsgruppe aus vier Weidlingen, ebenfalls mit je zwei Fahrerpaaren besetzt. Gemeinsam bewältigte die Sektion den anspruchsvollen Parcours auf der Aare. Im Anschluss startete das Einzelwettfahren der Kategorien II, III, FII, FIII, F, C und D. Am Nachmittag waren die jüngsten Vereinsmitglieder am Start. Die Wallbacher waren durchaus erfolgreich, sie holten zwei Silbermedaillen und diverse Kranzauszeichnungen. (mgt)