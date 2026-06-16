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PONTONIERE WALLBACH AM BERNER KANTONALEN WETTFAHREN

  16.06.2026 Wallbach, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Pontoniere Wallbach starteten kürzlich am Berner Kantonalen Wettfahren in Wynau. Bereits in den frühen Morgenstunden trat die Sektion Wallbach mit zwei Sektionsgruppen zum Wettkampf an. Wallbach 1 startete mit einer Bootsgruppe, bestehend aus drei Booten, die jeweils mit zwei ...

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