PONTONIERE WALLBACH

Die Jungpontoniere (im Bild) starteten an den Schweizermeisterschaften im bernischen Ligerz-Seeland: In der Kategorie I sicherte sich Yannis Kaufmann als Doppelstarter eine Kranzauszeichnung. In der Kategorie II holten Raphael Waldmeier und Manuel Stamm den 3. Rang und damit Bronze. Einen Kranz sicherten sich Luc Schmidli und Tim Dignoes (5. Rang) sowie Gioele Hürbin und Andrin Kim (12.). Als Doppelstarter holte sich Gian-Luca Kym den Kranz. Eine besondere Auszeichnung gab es für Luc Schmidli und Tim Dignoes als bestes Saisonpaar. In der Kategorie FIII erreichten Mirella Parrillo und Lorena Süess den 2. Rang und sicherten sich damit den Vize-Schweizermeistertitel. Tags zuvor, beim Einzelwettfahren der Aktiven, gab es weitere Kranzauszeichnungen: In der Kategorie D für Rolf Herzog und Dominique Koch (12. Rang), Michael De Bona und Urs Leuenberger (15.); in der Kategorie C für Mario Guarda und Nicola Iadarola (5.), Tobias Koch und David Kaufmann (10.), Severin Guarda und Nicola Jegge (13.) sowie für Tommy Gerber und Björn Koch (20.). (mgt)



