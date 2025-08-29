Immobilien
PONTONIERE WALLBACH

  29.08.2025 Wallbach, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Jungpontoniere (im Bild) starteten an den Schweizermeisterschaften im bernischen Ligerz-Seeland: In der Kategorie I sicherte sich Yannis Kaufmann als Doppelstarter eine Kranzauszeichnung. In der Kategorie II holten Raphael Waldmeier und Manuel Stamm den 3. Rang und damit Bronze. Einen Kranz ...

