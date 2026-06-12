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Pontoniere Sisseln am «Berner Kantonalen»

  12.06.2026 Sisseln

Die Pontoniere Sisseln machten sich am frühen Samstagmorgen, dem 6. Juni, voller Vorfreude und auch ein wenig nervös auf den Weg nach Wynau. Dort warteten ein anspruchsvoller Parcours im Einzel- wie auch im Sektionsfahren. Das Wasser war alles andere als leicht und berechenbar, dennoch ...

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