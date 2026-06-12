Pontoniere Sisseln am «Berner Kantonalen»

Die Pontoniere Sisseln machten sich am frühen Samstagmorgen, dem 6. Juni, voller Vorfreude und auch ein wenig nervös auf den Weg nach Wynau. Dort warteten ein anspruchsvoller Parcours im Einzel- wie auch im Sektionsfahren. Das Wasser war alles andere als leicht und berechenbar, dennoch ...

Die Pontoniere Sisseln machten sich am frühen Samstagmorgen, dem 6. Juni, voller Vorfreude und auch ein wenig nervös auf den Weg nach Wynau. Dort warteten ein anspruchsvoller Parcours im Einzel- wie auch im Sektionsfahren. Das Wasser war alles andere als leicht und berechenbar, dennoch gab jeder sein Bestes. Mit den gezeigten Leistungen können wir nicht ganz zufrieden sein, in beiden Disziplinen besteht noch Steigerungspotential. Leider reichte es für unsere Fahrerinnen und Fahrer der Kategorie 2 bis C zu keinem Kranzrang. Umso erfreulicher verlief der Sonntag für die Kategorie 1: Den 1. Rang holten sich Joan Meury und Lukas Jeizinger. Weitere Kranzränge erreichten die Doppelstarter: Moritz Klask und Yoan Meury, Sebastian Thürkauf und Markus Rödel. Ganz herzliche Glückwünsche an alle erfolgreichen Fahrer. Ein besonderer Glückwunsch geht an Lukas Jeizinger zum Sieg, der nach längerer, verletzungsbedingter Pause, das erste Mal wieder am Start war. (mgt)