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Pontoniere Mumpf laden zum Fischessen

  04.08.2026 Mumpf

Die Pontoniere Mumpf laden am kommenden Wochenende vom 8. und 9. August zum traditionellen Fischessen auf dem gedeckten Festplatz beim Pontonierdepot am Rhein ein.

Am Samstag findet von 10 Uhr bis zirka 14 Uhr das Wettfahren der Jungpontoniere statt. Der Festbetrieb beginnt um 11 Uhr. Am ...

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