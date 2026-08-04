Pontoniere Mumpf laden zum Fischessen

Am Samstag findet von 10 Uhr bis zirka 14 Uhr das Wettfahren der Jungpontoniere statt. Der Festbetrieb beginnt um 11 Uhr. Am ...

Die Pontoniere Mumpf laden am kommenden Wochenende vom 8. und 9. August zum traditionellen Fischessen auf dem gedeckten Festplatz beim Pontonierdepot am Rhein ein.

Die Pontoniere Mumpf laden am kommenden Wochenende vom 8. und 9. August zum traditionellen Fischessen auf dem gedeckten Festplatz beim Pontonierdepot am Rhein ein.

Am Samstag findet von 10 Uhr bis zirka 14 Uhr das Wettfahren der Jungpontoniere statt. Der Festbetrieb beginnt um 11 Uhr. Am Abend sorgen die «Duo Players» für musikalische Unterhaltung, während die stimmungsvolle Bikini Bar zu geselligen Stunden einlädt.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst am Rheinufer. Ab 10.30 Uhr werden erneut Fischspezialitäten serviert, während «Die Entertainer» für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Festbetrieb endet am Sonntag gegen 15 Uhr.

Die Pontoniere Mumpf freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und laden zu einem gemütlichen und genussvollen Fest für die ganze Familie ein.

(mgt)