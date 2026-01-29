Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Am Dienstagnachmittag erhielt ein 89-jähriger Aargauer einen Anruf eines angeblichen Bankangestellten. Es bestünde ein Problem mit seinem Konto, weshalb ein Fernwarteprogramm installiert werden müsse, um den Fehler zu beheben. Der überrumpelte Senior folgte der Anweisung, wonach die unbekannte Täterschaft anschliessend mehrere Abbuchungen in Auftrag gab, bevor der Senior überhaupt wusste, wie ihm geschah.



In letzter Zeit häufen sich die gemeldeten Fälle der Telefonbetrüge im Kanton Aargau. Die Kantonspolizei warnt erneut vor dieser Masche, und es soll immer kritisch hinterfragt werden, was gefordert wird. Die Betrüger denken sich teilweise glaubhafte Lügen aus und setzen die Beteiligten stark unter Druck. In diesem geschilderten Sachverhalt soll der Anruf unterbrochen und bei der zuständigen Bank angefragt werden, ob das überhaupt möglich sei. Im Allgemeinen gilt, niemals Passwörter und Bankdaten herauszugeben oder Fernwartungssysteme zu installieren, um auf das E-Banking Einblick zu verschaffen.

Die Kantonspolizei appelliert, mit nahestehenden Personen, insbesondere älteren Menschen, zu sprechen. Nur so können weitere Delikte verhindert werden. In Verdachtsfällen soll direkt der Polizeinotruf 117 alarmiert werden. (mgt)