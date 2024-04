Polizei verhaftet Diebe früh am Morgen

Am frühen Freitagmorgen durchsuchten zwei Männer ein Auto in Aarau. Beide konnten zehn Minuten später verhaftet werden. Anhand von mitgeführtem Deliktsgut hat die Polizei bereits weitere Tatorte ermittelt.

Die Melderin erwachte am Freitag, um 5 Uhr, wegen ihres bellenden Hundes und stellte fest, dass zwei Personen in ihrem geparkten Auto waren. Zwei unbekannte Männer durchsuchten den Skoda und entfernten sich wieder vom Tatort. Die Melderin rief die Polizei und sichtete sogleich ihre Videoüberwachung. Nur 10 Minuten später kontrollierte eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren, welche auf die Beschreibung passten. Nebst mehreren Sonnenbrillen und Bargeld hatten die beiden Algerier auch Bankkarten von fremden Personen dabei. Die Angehaltenen wurde vorläufig festgenommen.

Durch die Kantonspolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell sind bereits vier weitere Tatorte in Erlinsbach bekannt, bei welchen geparkte Fahrzeuge durchsucht wurden und daraus Gegenstände entwendet wurden. Ein Zusammenhang mit den Festgenommenen wird geprüft. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren und beantragt Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht.