Polizei sucht Zeugen: Feuerwehrmänner in Frick tätlich angegriffen

Am Sonntag, 19. Oktober, kurz vor halb zwei Uhr, waren zwei Feuerwehrmänner nach einer Übung in Frick zu Fuss in Richtung Gipf-Oberfrick unterwegs. Sie trugen entsprechende Einsatzkleidung mit der Aufschrift «Stützpunktfeuerwehr Frick».

Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schildert, soll es anschliessend zu folgendem Szenario gekommen sein: «Auf der Schulstrasse, Höhe Turnweg, fuhren zwei Jugendliche mit einem dunklen E-Roller in Richtung Frick an ihnen vorbei. Kurz darauf wendeten sie, kehrten zurück und provozierten die Männer verbal. Demzufolge wiesen die Feuerwehrmänner sie an, sich zu entfernen. Ungeachtet dieser Aufforderung erschienen die beiden wenig später erneut. Der Lenker, etwa 18 bis 19 Jahre alt, 160 bis 165 cm gross, mit hellblonden Haaren und schwarzer Jacke, packte einen Feuerwehrmann am Kinn und schlug ihm mehrfach mit der linken Faust ins Gesicht. Der Beifahrer, etwa 19 Jahre alt, gleich gross, mit dunkelblonden Haaren, Bart und grauem Hoodie, verhielt sich dabei passiv.»



Als der zweite Feuerwehrmann eingreifen wollte, soll auch er tätlich angegangen worden sein. «Der Lenker schlug ihm ebenfalls ins Gesicht. Beim Versuch, sich zurückzuziehen, stürzte der Mann auf der Schulhausstrasse. Die Jugendlichen liessen dennoch nicht von ihm ab. Erst als einer der Männer den Notruf wählte, fuhren die Unbekannten mit ihrem Gefährt in Richtung Turnweg davon. Einer der Feuerwehrmänner erlitt bei der tätlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen und begab sich am Folgetag zur Kontrolle ins Spital. Die Kantonspolizei in Frick (062 871 13 33 / stuetzpunkt.frick@kapo.ag.ch) bittet Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können, sich zu melden.» (mgt/nfz)