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Polizei Oberes Fricktal: neuer Mitarbeiter

  19.07.2026 Böztal
Polizeichef Oblt Werner Bertschi (v.l.), Pol Gian-Luca Walter und Fricks Gemeindeammann Daniel Suter. Foto: zVg
Polizeichef Oblt Werner Bertschi (v.l.), Pol Gian-Luca Walter und Fricks Gemeindeammann Daniel Suter. Foto: zVg

Anfang Juli 2026 konnte bei der Polizei Oberes Fricktal mit Gian-Luca Walter ein Polizist neu ins Korps aufgenommen werden. Gian-Luca Walter war zuvor als Polizist bei der Kantonspolizei Graubünden tätig und ist am 1. Juli 2026 in das Korps der Polizei Oberes Fricktal eingetreten. Der 26-jährige Walter übernimmt die Aufgabe als Gemeindeverantwortlicher der Gemeinden Böztal und Zeihen und steht diesen beiden Gemeinden somit ab sofort als direkter polizeilicher Ansprechpartner zur Verfügung. Pol Gian-Luca Walter ersetzt Kpl Tanja Probst, welche per Ende Mai 2026 zur Kantonspolizei Aargau wechselte.

Die Aufnahme von Pol Gian-Luca Walter in das Korps der Polizei Oberes Fricktal fand im Rahmen einer kleinen Feier statt, an welcher er durch Gemeindeammann Daniel Suter und Polizeichef Werner Bertschi offiziell in Pflicht genommen wurde. (mgt)

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