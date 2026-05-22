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Podestplätze für Hellikon

  22.05.2026 Hellikon
Polina Klimova (von links), Flurin Hasler, Jayden Hasler und Ben Cavrk. Foto: zVg
Polina Klimova (von links), Flurin Hasler, Jayden Hasler und Ben Cavrk. Foto: zVg

25 Kinder der Jugi Hellikon starteten Anfang Mai in Stein am UBS Kids Cup. Das ist ein Dreikampf mit 60m Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf.

Die älteren Kinder starteten mit dem Wettkampf. Flurin Hasler zeigte im 60-Meter-Sprint und Weitsprung eine solide Leistung, im Ballwurf ...

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