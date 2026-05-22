Podestplätze für Hellikon

25 Kinder der Jugi Hellikon starteten Anfang Mai in Stein am UBS Kids Cup. Das ist ein Dreikampf mit 60m Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf.

Die älteren Kinder starteten mit dem Wettkampf. Flurin Hasler zeigte im 60-Meter-Sprint und Weitsprung eine solide Leistung, im Ballwurf konnte er sich gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern und sicherte sich mit dem dritten Rang eine Medaille. Mit einem guten 60-Meter-Sprint zum Start und hervorragenden Leistungen im Weitsprung und Ballwurf, setzte sich Jayden Hasler ganz klar an die Ranglistenspitze und konnte seine Kategorie gewinnen. Polina Klimova sprühte nur so vor Selbsvertrauen. Im Sprint und Weitsprung konnte sie mit guten Leistungen mit den Besten mithalten. In der letzten Disziplin «Ballwurf» vergab sie vor einem Jahr noch die Medaille, dieses Jahr lag sie vor dem Ballwurf auf Rang vier. Mit der zweitbesten Weite resultierte der dritte Schlussrang, die Medaille war geschafft.

Bei den jüngsten startete Ben Cavrk zum ersten Mal am Kids Cup. Alle Disziplinen gelangen ihm sehr gut und er holte als Lohn dafür Rang drei. (mgt)