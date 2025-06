Pläne für ein weiteres Mehrfamilienhaus

An 18. Generalversammlung der «Genossenschaft Wohnen im Alter Bözen und Umgebung» konnte der Präsident Lukas Knecht 51 Mitglieder begrüssen. Mit keinem Wohnungswechsel verlief das vergangene Geschäftsjahr sehr ruhig. Es gab vier Genossenschaftsaustritte und fünf neue Genossenschafter. Die Genossenschaft zählt somit 150 Mitglieder.

Die «Genossenschaft Wohnen im Alter Bözen und Umgebung» wurde im Jahr 2006 unter der Führung von Verena Erb mit dem Ziel gegründet, für ältere Leute in Bözen und Umgebung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Inzwischen wurden Bözen und die Umgebung zur Gemeinde Böztal fusioniert und mit den bestehenden vier Mehrfamilienhäusern das Ziel erreicht, für die ältere Wohnbevölkerung Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Über all die Jahre waren aber nicht nur ältere Personen in der Siedlung «Gässlimatt Bözen» zuhause, sondern es wurden immer wieder auch Wohnungen an jüngere Leute vermietet. Deshalb wurde neben den anderen statuarischen Änderungen, welche sich auch infolge von gesetzlichen Änderungen aufgedrängt haben, vom Vorstand der neue Name «Wohnbaugenossenschaft Böztal» vorgeschlagen.

Nach engagierter Diskussion der Genossenschafter wurden die vorgeschlagenen neuen Statuten mit deutlichem Mehr (39 Ja / 9 Nein / 3 Enthaltungen) gutgeheissen. Der neue Name ändert aber nichts daran, dass die bisherige Siedlung von vier Mehrfamilienhäusern für die ältere Generation gebaut wurde und auch in Zukunft vorwiegend dieser Altersklasse zur Verfügung stehen soll.

Genehmigung Erweiterungsbau

An der letzten Generalversammlung wurde der Vorstand nicht nur damit beauftragt, die bestehenden Statuten zu überarbeiten, sondern auch die bessere Ausnützung des von der Gemeinde im Baurecht zur Verfügung gestellten Grundstücks zu überprüfen. Deshalb wurde an der letzten Generalversammlung ein Kredit von 15 000 Franken für eine Überbauungsstudie zur Verfügung gestellt. Eine überzeugende Studie wurde inzwischen von Architekturbüro Bäumlin + John, Frick, ausgearbeitet und vom Vorstand an der diesjährigen Generalversammlung vorgestellt. Im Wesentlichen geht es darum, die noch nicht voll ausgeschöpfte Baulandreserve mit einem weiteren Mehrfamilienhaus zu überbauen und damit die bestehende Siedlung komplett zu machen. Nach einer guten Diskussion hat sich die Versammlung für ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage ausgesprochen. Der dazu notwendige Planungskredit über 145 000 Franken wurde mit grossem Mehr (46 Ja / 1 Nein / 4 Enthaltungen) angenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Planungsarbeiten zwei Jahre in Anspruch nehmen und dann an der 20. Generalversammlung über das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann.

Martina Krick neu im Vorstand

Die bisherige Vizepräsidentin Patrizia Stocker aus Bözen wurde an der Generalversammlung gebührend verabschiedet. Als neues Vorstandsmitglied konnte Martina Krick aus Bözen gewonnen werden. Als Vizepräsident wurde das Vorstandsmitglied Heinz Heuberger aus Bözen gewählt. Sowohl Martina Krick wie auch Heinz Heuberger wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Dem abtretenden Vorstandsmitglied wie auch dem ergänzten Vorstand wurde mit Applaus gedankt. Wie üblich durfte nach der Versammlung auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen. Bei einer kalten Platte und einem Glas Wein haben sich die Teilnehmer an der gelungenen Unterhaltung des Baselbieter Trios Dreierlei erfreut. Für Gespräche blieb noch genügend Zeit. (mgt)