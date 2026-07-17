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Platz für 2,1 Millionen Tonnen sauberes Erdreich

  17.07.2026 Wirtschaft
Die neue Deponie Chremet in Eiken. Foto: Susanne Hörth
Die neue Deponie Chremet in Eiken. Foto: Susanne Hörth

Wer in Eiken vom Autobahnkreisel her Richtung Hardwald fährt, kommt nicht umhin, über die Veränderungen auf dem Gelände auf der rechten Strassenseite zu staunen. Den aktuellen Arbeiten für die neue Deponie Chremet für sauberes Aushubmaterial ging eine neunjährige Planung voraus.

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