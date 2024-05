Platz da, ein neuer muss her

Am Montag erfolgte vor dem Clubhaus in Zeiningen der Anpfiff für die Realisierung neuer Rasenplätze. Bis zur Eröffnung spielt der FCZ im Exil.

Ronny Wittenwiler

Von einer langen und intensiven Planungsphase, die bisweilen harzig verlaufen sei, sprach Gemeindepräsidentin Gisela Taufer anlässlich des Spatenstichs beim Sportplatz Unter Reben. Hier ist der FC Zeiningen, gegründet 1981, zuhause und hier trägt er seine Fussballspiele aus – sofern die Rasenplätze nicht gerade wieder gesperrt sind. Oft kam das vor. Die Anlage ist nämlich in die Jahre gekommen, sie hat gelitten und manchmal sah das Spielfeld so aus, als hätten die Amateur-Kicker neunzig Minuten lang bloss herumgegrätscht. Tempi passati. Jetzt erhält Zeiningen neue Rasenflächen: einen Hauptplatz, einen für den Kinderfussball sowie einen allgemeinen Trainingsplatz.

Gründe für die Verzögerung

Bis zum Spatenstich mussten sich die Fussballer und alle anderen Befürworter des Projekts gedulden. Ein erster Kreditantrag wurde noch 2018 zurückgewiesen. Beim zweiten Anlauf im Dezember 2021, das Projekt überarbeitet, erteilte der Souverän grünes Licht und sprach einen Kredit in Höhe von 1,52 Millionen Franken. Dass es dann nochmal ein Weilchen bis zur Ausführung gedauert hat, lag einerseits an den Arbeiten für den Hochwasserschutz, im Zuge dessen im Gebiet «Stägmatt» auch die Brücke über den Bach erneuert worden war. «Es wäre schwierig geworden, beides parallel laufen zu lassen», sagt Gemeindepräsidentin Taufer. Und noch ein Grund für die Verzögerung: die besondere Lage. Ein Teil der Spielfelder liegt in der Grundwasserschutzzone. Es galt also, zusätzlichen Anforderungen seitens Kantons Rechnung zu tragen, diverse Anpassungen waren nötig. Doch dann nahm die Verlängerung für den FC Zeiningen ein Ende. Vor wenigen Wochen traf die Baubewilligung ein.

Warten auf die Meisterschaft 25/26

Gross ist die Erleichterung beim Präsidenten Martin Meyer. Er spricht von einem «riesigen Meilenstein» für den Club und ordnet ein: Die Situation mit den über vierzig Jahre alten Rasenplätzen sei zunehmend belastender geworden. Zuhauf Meisterschaftsspiele, die wegen schlechter Witterung abgesagt werden mussten, Trainings ebenso, frustrierte Trainer. Das soll nun bald vorbei sein. «Im Oktober wollen wir den neuen Rasen säen und auf die Saison 2025/2026 den Meisterschaftsbetrieb hier aufnehmen.» Das heisst konkret: ab August 2025 soll die neue Anlage fertiggestellt sein. Mit etwas Glück werde man vielleicht schon ab Mai oder Juni des nächsten Jahres auf dem neuen Rasen trainieren können, sagt Meyer. Bis zur Fertigstellung bestreitet der FC Zeiningen sämtliche Spiele auswärts. Für die Trainingseinheiten würden die Teams auf andere Plätze in Zeiningen und Zuzgen ausweichen.

Zuerst aber, ein allerletztes Mal, gingen die eigenen Juniorinnen und Junioren vom FC Zeiningen auf dem alten Platz in die Offensive. Sie taten es mit dem Spaten. Und Präsident Meyer, er nannte gegenüber der NFZ mit einem Lachen, dass nun halt ein entscheidender Heimvorteil für die eigenen Kicker auf immer verschwinden würde. Uneben, holprig, schräg: Tatsächlich war er bei den Gästen berühmt und berüchtigt, dieser alte Fussballplatz in Zeiningen…

Parkplätze sollen folgen

Im Zuge der Rasenplatzsanierung sollen hinter dem Clubhaus knapp fünfzig Parkplätze entstehen. «Das Projekt ist vorbereitet», sagt Präsident Martin Meyer.

Die Baubewilligung hierfür steht aber noch aus: Die Gemeinde, welche das entsprechende Land erworben hat, benötigt für die entsprechende Umzonung den Segen des Souveräns. Das Geschäft kommt im Juni vor die Gemeindeversammlung. (rw)