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Plattform Sisslerfeld: Baubewilligung erteilt

  16.07.2026 Münchwilen

Im Gemeindegebiet von Münchwilen kann schon in absehbarer Zeit der über zehn Meter hohe, hölzerne Turm mit Aussichtsplattform für bis zu 50 Personen aufgebaut werden. Die Baubewilligung wurde in diesen Tagen erteilt.

Christoph Grenacher, Präsident des neu ...

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