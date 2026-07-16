Plattform Sisslerfeld: Baubewilligung erteilt

Plattform Sisslerfeld: Baubewilligung erteilt16.07.2026 Münchwilen
Im Gemeindegebiet von Münchwilen kann schon in absehbarer Zeit der über zehn Meter hohe, hölzerne Turm mit Aussichtsplattform für bis zu 50 Personen aufgebaut werden. Die Baubewilligung wurde in diesen Tagen erteilt.
Christoph Grenacher, Präsident des neu ...
Im Gemeindegebiet von Münchwilen kann schon in absehbarer Zeit der über zehn Meter hohe, hölzerne Turm mit Aussichtsplattform für bis zu 50 Personen aufgebaut werden. Die Baubewilligung wurde in diesen Tagen erteilt.
Christoph Grenacher, Präsident des neu gegründeten Vereins «Plattform Sisslerfeld» freut das sehr, ebenso die erhebliche Unterstützung durch den Swisslos-Fonds. «Das einem römischen Wachturm nachempfundene Objekt wird übrigens exakt dort aufgestellt, wo die Römer im 1. bis 3. Jahrhundert nach Christi eine antike Strassenstation betrieben, mitsamt zugehörigem Badetrakt und aufwändigen Wasserleitungen vom Tafeljura her bis ins Sisslerfeld», erklärt Grenacher. (sh)