PIZOL IM NEBEL, HEIDI BEI SONNENSCHEIN

Zehn Frauen vom Frauenturnverein Obermumpf auf Vereinsreise: Im Rheintal änderte das Fortbewegungsmittel von Zug auf Gondel und Sessellift. Mit diesen erreichten die Frauen den Pizol. Der Panorama-Weg führte die Gruppe zum Mittagshalt. Leider konnten sie das Panorama nicht bestaunen, ...

Zehn Frauen vom Frauenturnverein Obermumpf auf Vereinsreise: Im Rheintal änderte das Fortbewegungsmittel von Zug auf Gondel und Sessellift. Mit diesen erreichten die Frauen den Pizol. Der Panorama-Weg führte die Gruppe zum Mittagshalt. Leider konnten sie das Panorama nicht bestaunen, Regen und Nebel verwehrten dies. Am Sonntagmorgen aber erblickten die Reisenden einen strahlend blauen Himmel. Mit der Gondel ging es zurück ins Tal, von dort Richtung Maienfeld ins Heidiland. Die Führung durchs Heididorf, reich an Anekdoten, begeisterte alle. Das herrliche Wetter trug dazu bei, dass das Picknick in der schönen Umgebung genossen werden konnte. Nach einem ereignisreichen Wochenende liessen einige der Teilnehmerinnen die Reise im Restaurant Rössli ausklingen. (mgt)