Pinguin zum 50. Mal an der Basler Herbstmesse

Pinguin zum 50. Mal an der Basler Herbstmesse14.11.2025 Leserbriefe
Vielen Dank an unsere treue, langjährige Kundschaft für die vielen Besuche an unserem Confiserie-Stand während der diesjährigen Herbstmesse Basel und die zahlreichen Gratulationen die wir entgegennehmen durften zu unserem Jubiläum «50. Teilnahme».
MARGOT UND GERHARD ZURLINDEN, RHEINFELDEN