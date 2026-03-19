Pianomelodien von Beethoven, Filmmusik und Swing

Pianomelodien von Beethoven, Filmmusik und Swing19.03.2026 Badisch Rheinfelden
Das städtische Kulturamt von Badisch Rheinfelden lädt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe «Klassik in Badisch Rheinfelden» in den Dietschy-Saal im Haus Salmegg ein.
Die polnische Pianistin Kasia Wieczorek präsentiert ein ...
Das städtische Kulturamt von Badisch Rheinfelden lädt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe «Klassik in Badisch Rheinfelden» in den Dietschy-Saal im Haus Salmegg ein.
Die polnische Pianistin Kasia Wieczorek präsentiert ein abwechslungsreiches Klavierkonzert, das eine Brücke von Beethoven über Filmmusik bis zu Swingklassikern schlägt. Die renommierte Pianistin zählt zu den gefragtesten Kammermusikerinnen ihrer Generation. Ihre Musikalität und erfrischende Bühnenpräsenz erreichen Zuschauer auf der ganzen Welt. Sie konzertiert weltweit und ist als Gast bei vielen renommierten Festivals zu sehen. (mgt)