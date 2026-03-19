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Pianomelodien von Beethoven, Filmmusik und Swing

  19.03.2026 Badisch Rheinfelden
Pianistin Kasia Wieczorek zählt zu den gefragtesten Kammermusikerinnen ihrer Generation. Foto: zVg
Pianistin Kasia Wieczorek zählt zu den gefragtesten Kammermusikerinnen ihrer Generation. Foto: zVg

Das städtische Kulturamt von Badisch Rheinfelden lädt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe «Klassik in Badisch Rheinfelden» in den Dietschy-Saal im Haus Salmegg ein.

Die polnische Pianistin Kasia Wieczorek präsentiert ein ...

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