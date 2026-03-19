Pianomelodien von Beethoven, Filmmusik und Swing

Das städtische Kulturamt von Badisch Rheinfelden lädt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe «Klassik in Badisch Rheinfelden» in den Dietschy-Saal im Haus Salmegg ein.

Die polnische Pianistin Kasia Wieczorek präsentiert ein ...