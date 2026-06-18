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Philipp Kläy im Gemeinderat

  18.06.2026 Augst 

Philipp Kläy (parteilos) wurde am Sonntag mit 267 von 282 g ü lt igen Stimmen zum neuen Gemeinderat von Augst gewählt. Er wird im Juli Petra Abt ablösen, welche sich nach 23 Jahren aus dem Augster Gemeinderat zurückzieht.

Philipp Kläy bedankt sich bei allen ...

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