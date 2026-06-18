Philipp Kläy im Gemeinderat

Philipp Kläy im Gemeinderat18.06.2026 Augst
Philipp Kläy (parteilos) wurde am Sonntag mit 267 von 282 g ü lt igen Stimmen zum neuen Gemeinderat von Augst gewählt. Er wird im Juli Petra Abt ablösen, welche sich nach 23 Jahren aus dem Augster Gemeinderat zurückzieht.
Philipp Kläy bedankt sich bei allen ...
Philipp Kläy (parteilos) wurde am Sonntag mit 267 von 282 g ü lt igen Stimmen zum neuen Gemeinderat von Augst gewählt. Er wird im Juli Petra Abt ablösen, welche sich nach 23 Jahren aus dem Augster Gemeinderat zurückzieht.
Philipp Kläy bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für die Unterstützung sowie das entgegengebrachte Vertrauen. «Ich freue mich sehr über das enorme Vertrauen, das mir die Stimmberechtigten entgegengebracht haben. Dieses deutliche Wahlergebnis sehe ich allerdings auch als Zeichen einer grossen Erwartungshaltung unserer Bevölkerung, welche ich nun zu erfüllen habe.» (mgt)