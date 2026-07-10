Pferdesporttage im Haufgarten in Eiken

Auf der Reitsportanlage Haufgarten in Eiken finden am Wochenende wieder die traditionellen Pferdesporttage des Fricktalischen Reiterclubs statt. Sowohl für den Samstag, 11. Juli, als auch für den Sonntag, 12. Juli, sind noch Nachmeldungen für die Springprüfungen möglich. Auf dem Programm stehen Springen in den Kategorien B/R90, B/R95, B60, R/ N100, R/N105, R/N110, R/N115, SP/ CS sowie das Seniorenspringen.

Hitze und Trockenheit sind auch bei den Organisatoren ein grosses Thema, wie OK-Präsident Bruno Hossle auf Anfrage der NFZ erklärt. «Zum einen entscheiden sich noch mehr Reiterinnen und Reiter immer kurzfristiger als in anderen Jahren, ob sie überhaupt starten wollen; zum anderen müssen wir den Platz regelmässig wässern, damit er nicht pickelhart wie ein Teerplatz ist.» Für das Wochenende versprechen die Organisatoren einen optimalen Turnierplatz.

Hossle hofft, dass wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Haufgarten kommen. «Unsere Anlage liegt windgünstig und wir haben an beiden Tagen eine Festwirtschaft unter Sonnnenschirmen.»

Der Start erfolgt am Samstag und Sonntag um 8 Uhr, das Springen der Senioren findet am Samstag ab 17 Uhr statt. (sir)