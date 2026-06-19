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Pferde-Äpfel als Ärgernis

  19.06.2026 Leserbriefe

Es geht schon wieder los mit den herumliegenden Pferde-Äpfeln. Können diese netten stolzen Ritter nicht den Kot ihrer Rosse zusammennehmen wie die Hundebesitzer den Kot ihrer Hunde (sollten) oder eine Auffangvorrichtung am Schweif montieren? Es ist wirklich nicht immer lustig und ...

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