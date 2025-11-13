Peter Frey als Bezirksrichter

Es wird höchste Zeit, eine kompetente Person ins Bezirksrichteramt zu wählen. Peter Frey bringt alles mit, was es für dieses Amt braucht. Den schlechten Ruf kann Peter Frey mit seinem grossen Erfahrungsschatz wieder «ins Lot» bringen. Es braucht jetzt unbedingt eine ...

Es wird höchste Zeit, eine kompetente Person ins Bezirksrichteramt zu wählen. Peter Frey bringt alles mit, was es für dieses Amt braucht. Den schlechten Ruf kann Peter Frey mit seinem grossen Erfahrungsschatz wieder «ins Lot» bringen. Es braucht jetzt unbedingt eine gestandene Persönlichkeit, die parteiunabhängig ist, nicht so wie bei den Gemeinderatswahlen in Frick einen Parteien-Krieg. Wir kommen nur weiter, wenn wir kompetente «Persönlichkeiten» wählen. Oder wollen wir ein zweites Amerika bei uns? Darum wählt alle Peter Frey! Danke für Eure Unterstützung!

ERIKA KUSTER, FRICK