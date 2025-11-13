Zur Ersatzwahl am Bezirksgericht Laufenburg für den Rest der Amtsperiode 2025/2028

Als politisch interessierte Person verfolgt man das Geschehen in Frick und Umgebung immer mit kritischen Augen. Aus den Medien vernahm ich, dass die abtretende Gemeinderätin Susanne Gmünder für das Amt einer Bezirksrichterin kandidiert. Für mich ist dies mit gemischten Gefühlen verbunden. Speziell ist, dass sie als Gemeinderätin sehr umstritten die Schule Frick auf Talfahrt brachte. Selbst Kritik vom Kanton wird mit weit ausgeholten Ausreden heruntergespielt. Die Wahrheit, welche die Bevölkerung verdient hätte, wird bewusst minimal gehalten, oder sogar bewusst um eigene Fehler zu verdecken, auf ein grosses Minimum reduziert. Eine erste Quittung folgte auf die Abstimmung über den geplanten Mehrzweckhallen-Bau. Auch da wurde von ihr mit fragwürdigen Argumenten versucht, die Wähler zur positiven Wahl zu ermuntern. Nein, so nicht, das Bezirksrichter-Amt ist kein Amt für Selbstverwirklichung oder Prestige gegen aussen. Meine Stimme bekommt Peter Frey, eine Person die seit Jahren zuverlässig und politisch neutral ist. In seinem Brillenund Uhrenbetrieb sind die Mitarbeitenden immer über viele Jahre tätig. Dies zeugt auch von einem sehr tollen Chef.

BEAT BRECHBÜHLER, FRICK