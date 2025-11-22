Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Persönliche Beziehungen und Vertrauen aufbauen – das schafft kein Mausklick»

  22.11.2025 Wirtschaft
Der Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) setzt sich in vielen Bereichen für seine Mitglieder ein. Dem Vorstand gehören Michael Schmid (von links), Patrick Uebelmann, Präsidentin Denise Schmid, Michael Dörr, Colin Herzog, Christian Käser und Christoph Erne (er fehlt auf dem Bild) an. Foto: Archiv sh
Der Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) setzt sich in vielen Bereichen für seine Mitglieder ein. Dem Vorstand gehören Michael Schmid (von links), Patrick Uebelmann, Präsidentin Denise Schmid, Michael Dörr, Colin Herzog, Christian Käser und Christoph Erne (er fehlt auf dem Bild) an. Foto: Archiv sh

In einer zunehmend digitalen Welt setzt Denise Schmid, Präsidentin des Gewerbevereins Region Frick-Laufenburg (Geref), auf das, was Online-Plattformen nicht bieten können: Persönliche Kontakte und echte Begegnungen.

Susanne Hörth

An der Herbstmesse ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote