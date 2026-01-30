Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

PATROZINIUM IN WALLBACH

  30.01.2026 Wallbach
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Sonntagmorgen konnte Pfarrer Stephan Feldhaus den Gottesdienst in der Kapelle Wallbach eröffnen. Der Kirchenchor bereicherte mit seinem Lieder-Repertoire den Anlass musikalisch. In der Predigt versuchte der Pfarrer herauszufinden, woran man die weisen Menschen in der Gesellschaft erkennen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote