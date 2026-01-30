PATROZINIUM IN WALLBACH

Am Sonntagmorgen konnte Pfarrer Stephan Feldhaus den Gottesdienst in der Kapelle Wallbach eröffnen. Der Kirchenchor bereicherte mit seinem Lieder-Repertoire den Anlass musikalisch. In der Predigt versuchte der Pfarrer herauszufinden, woran man die weisen Menschen in der Gesellschaft erkennen ...

Am Sonntagmorgen konnte Pfarrer Stephan Feldhaus den Gottesdienst in der Kapelle Wallbach eröffnen. Der Kirchenchor bereicherte mit seinem Lieder-Repertoire den Anlass musikalisch. In der Predigt versuchte der Pfarrer herauszufinden, woran man die weisen Menschen in der Gesellschaft erkennen kann. Die Überlegung führten über die Intelligenz im Kopf bis zu den Gefühlen in der Bauchgegend. Vermutlich brauche es beides und vor allem mehr die Mitte: die Herzgegend. Zum Abschluss des Gottesdienstes versammelten sich alle Anwesenden zu einem geselligen Apéro. (mgt)