Passende Wahl des Idi-Furrer-Platzes

Zum Leserbrief von Béa Bieber. NFZ vom 29. August.

Die Wahl für den Idi-Furrer-Platz und die entsprechende Würdigung von Idi (Ida) Furrer finde ich hervorragend und höchst verdient. Sie hat extrem vielen Müttern und Familien mit ihrer Beratung und Unterstützung geholfen. Und alle fürsorglich begleitet. Immer wieder erzählen Beteiligte von schönen, prägenden Erlebnissen. Den Standort des Platzes zu Ehren von Idi Furrer neben dem Roten Haus empfinde ich als optimal gewählt und sehr treffend. Da an diesem Ort all die wichtigen Beratungs-Dienstleistungen (für Kinder, Jugend, Familie, Senioren und vieles mehr) angeboten werden. Dem Stadtrat und den Beteiligten sei herzlich gedankt zur wohlüberlegten, passenden Wahl des Ehren-Platzes. Es ist nur schade, dass kürzlich in einem Leserbrief diese Auswahl kritisiert und nicht wertgeschätzt wurde. Meiner Meinung nach wird dieser Ort eben genau der Würdigung von Idi Furrer absolut gerecht.

MICHAEL WILLI, RHEINFELDEN