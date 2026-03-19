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Parkplatz Dilemma im Kaiserhof in Kaiseraugst

  19.03.2026 Leserbriefe

«Bürger kämpft gegen Parkgebühren». NFZ vom 12. März.

Wer schlecht zu Fuss ist und mit dem Auto die Päckliwand der Post benutzen will, muss von der ersten Minute an Gebühren entrichten. Sehr unsozial finde ich. Wieso ...

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