Parkplatz Dilemma im Kaiserhof in Kaiseraugst

«Bürger kämpft gegen Parkgebühren». NFZ vom 12. März.

Wer schlecht zu Fuss ist und mit dem Auto die Päckliwand der Post benutzen will, muss von der ersten Minute an Gebühren entrichten. Sehr unsozial finde ich. Wieso umgeht der Coop dieses vom VCS gewünschte Parkplatz-Management nicht wie die IKEA in Pratteln? Die Parkplätze einfach grösser anzeichnen und schon hat es weniger Parkplätze. Das Argument vom VCS, damit weniger Verkehr entsteht, ist an den Haaren herbeigezogen. Man fährt einfach nach Rheinfelden oder nach Pratteln oder Muttenz zum Einkauf, die Kaiseraugster Geschäfte haben das Nachsehen. Coop hat schon beim Personal und dem Warenangebot reagiert, da der Umsatz merklich geschwunden ist. Der Verkehrsgängelei vom VCS muss Einhalt geboten werden, damit nicht noch mehr Läden aus dem Kaiserhof abziehen. Zudem bringt der VCS kein Geld in die Gemeindekasse.

PETER GERBER, KAISERAUGST