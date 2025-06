Parkierungsreglement gab Anlass zu Diskussionen

An der Böztaler Gemeindeversammlung sorgte zudem der geplante Bewegungspark im Ortsteil Effingen für erhitzte Gemüter.

Während die Genehmigung des Parkierungsreglements an der Böztaler Einwohnergemeinde-Versammlung am Donnerstagabend für lange Diskussionen und verschiedene Änderungsanträge sorgte, gingen die anderen Geschäfte schlank über die Bühne. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten dem Rechenschaftsbericht des Gemeinderates und der Rechnung 2024 zu und genehmigten alle Geschäfte im Sinne des Gemeinderates. Sie bewilligten unter anderem den Verpflichtungskredit für die notwendige Schulraumerweiterung in Hornussen, die Umrüstung der Beleuchtung in Gemeindeliegenschaften auf LED, den Gemeindebeitrag an die Sanierung der Kantonsstrasse K482, die Sanierung des Friedhofs Hornussen und den Kauf der Liegenschaft Eichebaum in Effingen für 1,59 Millionen Franken.

Unter Verschiedenem wurde dem Überweisungsantrag der Finanzkommission, der Gemeinderat soll einen Anschluss ans regionale Steueramt Frick prüfen und an der nächsten Gemeindeversammlung aufzeigen, welche Kostenersparnisse durch den Anschluss erzielt werden können und einen Kostenvergleich zwischen einem Anschluss an das regionale Steueramt Frick und dem Betrieb eines eigenen Steueramtes liefern, mit grossem Mehr bei 14 Gegenstimmen entsprochen. Beim Thema Bewegungspark Effingen gingen die Emotionen nochmals hoch. Dem dazu eingereichten Antrag, der Bewegungspark sei im Rahmen der BNO zu prüfen, wurde bei 17 Gegenstimmen mit grossem Mehr entsprochen und besänftigte die erhitzten Gemüter. (vwe)