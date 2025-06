Parkchaos beim Strandbad

Bei diesen Temperaturen zieht es viele Menschen ins kühle Nass. Das Rheinfelder Strandbad ist beliebt – auch jenseits der Landesgrenze – und an Tagen wie diesen brechend voll. Für die Betreiber des Kubas mag das erfreulich sein. Für Anwohner und Velofahrer hingegen ...

Bei diesen Temperaturen zieht es viele Menschen ins kühle Nass. Das Rheinfelder Strandbad ist beliebt – auch jenseits der Landesgrenze – und an Tagen wie diesen brechend voll. Für die Betreiber des Kubas mag das erfreulich sein. Für Anwohner und Velofahrer hingegen weniger: Wer auf dem Radweg beim Salmenweiher unterwegs ist, begegnet Autofahrern auf Parkplatzsuche. Die offiziellen Abstellplätze sind längst überfüllt, so wird auch auf die umliegenden Quartiere ausgewichen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern gefährlich. Es braucht dringend Massnahmen – auch im Interesse der Verkehrssicherheit. Warum ist das Parkieren beim Kuba eigentlich immer noch gratis? Eine Parkgebühr würde den Andrang regulieren und mehr Badegäste zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr bewegen. Die Bushaltestelle liegt direkt vor dem Eingang. In Pratteln zum Beispiel zeigt sich, wie es besser geht: Dort kostet das Parkieren beim Freibad – und ein Verkehrsdienst sorgt für Ordnung.

MARCEL BAUD, RHEINFELDEN