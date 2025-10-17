«Parallelen im Spitzensport und Gewerbe»

Disziplin, Teamgeist, Zielstrebigkeit sind beim Sport wie auch beim Gewerbe massgebend für den Erfolg. Diese und mehr Gemeinsamkeiten macht das Gewerbe Frick-Laufenburg (Geref) am diesjährigen Netzwerkanlass zum Thema. Referent ist die Sportreporter-Legende Berni Schär.

Susanne Hörth

«Ich habe Berni Schär letztes Jahr an einem Schwingfest kennengelernt», erzählt Denise Schmid. Damit geht die Präsidentin des Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) auf die Frage ein, wie denn der Kontakt zu dem Mann, der 33 Jahre lang im Radio insbesondere über Tennis- und Skisport kompetent berichtete, entstanden ist. Dank der guten Gespräche reifte bei Denise Schmid der Gedanke, den langjährigen Vollblut-Sportreporter als Referent für den Netzwerkanlass 2025 anzufragen. Gedacht, getan. «Er sagte sofort ja», freut sich die Geref-Präsidentin. «Seine Themen passen einfach.»

Und so wird die Kaister Mehrzweckhalle am Montag, 27. Oktober, zu einem sportlichen Begegnungsort der besonderen Art. Die Teilnehmenden an diesem Geref-Netzwerkanlass erhalten die Gelegenheit, sich vom ehemaligen Sportjournalisten und Kommentator in die Welt des Spitzensportes mitnehmen zu lassen. Er wird dabei auf unterhaltsame Weise aufzeigen, dass von dieser durchaus Parallelen zum Gewerbe bestehen. Um sich erfolgreich behaupten zu können, sind Motivation und Ausdauer ebenso wichtig wie Teamgeist. Bei Rückschlägen gilt ausserdem, nicht den Mut zu verlieren, sondern sie als Antrieb zum Weitermachen wahrnehmen.

Grussbotschaften werden an diesem Abend von Kaistens Gemeindeammann Oliver Brem wie auch Landammann Dieter Egli überbracht. Auf den Regierungsrat angesprochen, erklärt Denise Schmid, dass der Geref-Vorstand jeweils die Kantonsregierung zum Netzwerkanlass einlädt. Dass Dieter Egli zugesagt hat, freut die Präsidentin sehr.

Der Name ist Programm

Denise Schmid unterstreicht die Bedeutung des jährlich stattfindenden Netzwerkanlasses: «Er ist sehr wichtig für uns.» Sich zu treffen, kennenzulernen und sich auszutauschen seien gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt wichtige Werte. «Dabei auch zu spüren, wie wertvoll und gut unser regionales Gewerbe ist.» Zudem können die Geref-Mitglieder an solchen Anlässen auch immer wieder feststellen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Gemeinsam über Lösungen zu diskutieren, ist eine wichtige Unterstützung. Denn wie beim Sport, zählt auch beim Gewerbe der Miteinander-Gedanke.

Netzwerkanlass 2025

Montag, 27. Oktober, Mehrzweckhalle Kaisten, Türöffnung um 18.30, Start um 19 Uhr. Begrüssung Geref, Grussbotschaften von Oliver Brem, Gemeindeammann Kaisten, und Regierungsrat Dieter Egli. Danach folgt das Referat von Berni Schär zum Thema «Parallelen im Spitzensport und Gewerbe». Beim Apéro Riche besteht die Gelegenheit, sich gegenseitig und mit Berni Schär auszutauschen. Der Anlass ist nicht öffentlich, sondern nur für Geref-Mitglieder.