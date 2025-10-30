Parallelen bei Sport und Gewerbe

Spannendes Referat von Berni Schär am Netzwerkanlass in Kaisten

Rund 100 Personen nahmen am Netzwerkanlass des Gewerbe Region Frick-Laufenburg (GEREF) teil. Sie kamen in der Mehrzweckhalle in Kaisten in den Genuss eines packenden Referats des Sportjournalisten und -kommentators Berni Schär.

Mike Schmid

Nach der Begrüssung durch Denise Schmid, Geref-Präsidentin, überbrachte am Montagabend in der Kaister Mehrzweckhalle Landammann Dieter Egli die Grüsse des Kantons. Der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres unterstrich in seinen Worten die Wichtigkeit persönlicher Begegnungen – auch heute in der zunehmend digitalisierten Welt. Anschliessend begrüsste Oliver Brem, Gemeindeammann von Kaisten, das Publikum mit einem Kurzportrait der Gastgebergemeinde, gespickt mit prägnanten Zahlen und viel Wissenswertem.

Ähnliche Erfolgsfaktoren

Danach folgte das vielfach mit Spannung erwartete Referat von Berni Schär. Über mehrere Jahrzehnte prägte der Sportreporter und -kommentator mit seiner markanten Stimme und einem breiten Fachwissen unzählige Übertragungen von Schweizer Sport-Highlights im Fernsehen und Radio. Der Redner verstand es bestens, mit zahlreichen Episoden und Anekdoten aus seinem langjährigen Sportreporter-Leben sowie einem reichen Erfahrungsschatz seine Zuhörerschaft in den Bann zu ziehen. Er zeigte anhand mehrerer anschaulicher Beispielen auf, wie Erfolgsfaktoren in der Sportwelt wie auch im Gewerbeumfeld zum Tragen kommen. Seien es zum Beispiel realistische und motivierte Zielsetzungen, ein optimales Umfeld und vieles mehr. Seine Begeisterung für den Sport und die Faszination der Begegnungen mit Menschen rund um den Globus während seiner beruf lichen Laufbahn als Sportjournalist übertrugen sich deutlich auf die Zuhörenden. Schärs spannende Ausführungen liessen die Zeit wie im Fluge vergehen und wurden entsprechend vom Publikum mit grossem Applaus verdankt.

Bei der anschliessenden Fragerunde und dem Apéro gab Berni Schär weiter gerne ausgiebig Auskunft. Zudem wurde auch die Möglichkeit zum Netzwerken rege genutzt. Die Gäste und die Teilnehmenden der Gewerbevereine des Bezirks Laufenburg durften einen gelungenen Anlass mit einmaligen Eindrücken aus der Sportwelt erleben, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. «Berni Schär hat die Leute absolut begeistert. Das Feedback war durchwegs positiv», freute sich Geref-Präsidentin Denise Schmid gegenüber der NFZ. Der gute und interessante Anlass habe viele Denkanstösse geliefert.