Para-Tischtennis-EM: Keller verpasst Medaillen

  27.11.2025 Wallbach, Sport

Der Wallbacher Silvio Keller verpasst als Drittklassierter in seiner Gruppe die Viertel- beziehungsweise Achtelfinals an der Tischtennis-EM in Helsingborg. Das Losglück war nicht auf seiner Seite. Der Bronze-Gewinner 2019 traf bereits in der Gruppenphase die beiden späteren Finalisten ...

