Para-Tischtennis-EM: Keller verpasst Medaillen

Der Wallbacher Silvio Keller verpasst als Drittklassierter in seiner Gruppe die Viertel- beziehungsweise Achtelfinals an der Tischtennis-EM in Helsingborg. Das Losglück war nicht auf seiner Seite. Der Bronze-Gewinner 2019 traf bereits in der Gruppenphase die beiden späteren Finalisten ...

Der Wallbacher Silvio Keller verpasst als Drittklassierter in seiner Gruppe die Viertel- beziehungsweise Achtelfinals an der Tischtennis-EM in Helsingborg. Das Losglück war nicht auf seiner Seite. Der Bronze-Gewinner 2019 traf bereits in der Gruppenphase die beiden späteren Finalisten Federico Falco (ITA) und Robert Davies (GBR) und unterlag diesen. Der EM-Titel in der Wettkampfklasse T1 ging an Davies. «Trotz eines guten Spielniveaus konnte Silvio die Chancen, die sich ihm im Spiel gegen den Italiener Federico Falco boten, leider nicht nutzen», sagt Nationalcoach Fabrice Descloux. Insgesamt ist der Trainer mit den Leistungen gegen die starke Konkurrenz dennoch sehr zufrieden. Auch die gute Teamstimmung sei Teil seiner positiven EM-Bilanz. (mgt/nfz)