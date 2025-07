Para-Dressur: Nicole Geiger für EM selektioniert

Die Selektionskommission Para-Dressur von Swiss Equestrian hat die Selektion für die Europameisterschaft in Ermelo (NED) vorgenommen. Diese wird vom 3. bis 7. September 2025 stattfinden – mit Nicole Geiger aus Zeiningen mit Donar Weltino.

Die Selektionskommission Para-Dressur von Swiss Equestrian hat die Selektion für die Europameisterschaft in Ermelo (NED) vorgenommen. Diese wird vom 3. bis 7. September 2025 stattfinden – mit Nicole Geiger aus Zeiningen mit Donar Weltino.

Zu den Zielen meint Equipenchef Fabian Gieling: «Nicole Geiger als unsere erfahrene Para-Dressurathletin konnte im letzten Jahr mit ihrem Donar Weltino an den Paralympics in Paris teilnehmen. Das Paar hat sich in der Zwischenzeit sehr positiv weiterentwickelt und diese Saison konstant gute Leistungen gezeigt. Unser Ziel ist die Teilnahme im Kürfinale.» Nicole Geiger wird vor Ort vom Disziplintierarzt und Equipenchef Fabian Gieling sowie der Kadertrainerin Patricia Schärli betreut. (mgt/nfz)