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Osterhasensuche im Wald begeistert Kinder

  10.04.2026 Mumpf
Die «Hasenjagd im Mumpfer Wald» war für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Foto: zVg
Die «Hasenjagd im Mumpfer Wald» war für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Foto: zVg

Im Buchwald bei Mumpf fand am Mittwoch vor Ostern die beliebte Osterhasensuche statt, welche von der Kulturkommission organisiert wurde.

Rund 70 Kinder versammelten sich beim Primarschulhaus Kapf, um dem Osterhasen auf die Schliche zu kommen. Zuerst musste aber ein 25minütiger Marsch ...

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