Osterhasensuche im Wald begeistert Kinder

Rund 70 Kinder versammelten sich beim Primarschulhaus Kapf, um dem Osterhasen auf die Schliche zu kommen. Zuerst musste aber ein 25minütiger Marsch ...

Im Buchwald bei Mumpf fand am Mittwoch vor Ostern die beliebte Osterhasensuche statt, welche von der Kulturkommission organisiert wurde.

Im Buchwald bei Mumpf fand am Mittwoch vor Ostern die beliebte Osterhasensuche statt, welche von der Kulturkommission organisiert wurde.

Rund 70 Kinder versammelten sich beim Primarschulhaus Kapf, um dem Osterhasen auf die Schliche zu kommen. Zuerst musste aber ein 25minütiger Marsch bis zum Buchwald absolviert werden.

Die Kinder konnten es kaum erwarten. Im Waldgebiet waren viele bunte Ostereier und Osterhasen versteckt, die von den Kindern mit grosser Begeisterung gesucht wurden.

Ein besonderes Erlebnis

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchstreiften eifrig das Gelände, entdeckten immer neue Verstecke und freuten sich über ihre Funde. Für viele war es ein besonderes Erlebnis. Auch die Eltern zeigten sich erfreut über die gelungene Organisation und die liebevolle Gestaltung der Suche.

Neben der eigentlichen Ostereiersuche gab es für jedes Kind ein Zvieri am offenen Feuer. So wurde die Veranstaltung zu einem rundum gelungenen Anlass für die ganze Familie. Am Ende des Tages gingen die Kinder mit gefüllten Taschen und strahlenden Gesichtern nach Hause – und die Vorfreude auf die nächste Osterhasensuche war bereits jetzt spürbar. (nsch/)